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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez na gostovanju rezultatom 120:107, čime su se iskupili za loše izdanje protiv Dalasa i stigli do 11. ovosezonske pobede (skor 11-6). Ipak, treći trijumf u NBA kupu i nova dominantna partija Nikole Jokića, nisu bili dovoljni za plasman u četvrtfinale ovog takmičenja.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Jokić je ovaj meč završio sa 17 poena, devet uhvaćenih lopti i 15 asistencija. Razigravao je saigrače kao od šale, igrao se košarke i pokazao kako izgleda magija na terenu. Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča Juta - Denver...

Šta se sve dešavalo na utakmici?

Šta smo sve mogli da vidimo na meču Juta - Denver?

Nagetsi su sjajno otvorili susret i poveli sa 24:10, ali je domaćin već na startu druge deonice preokrenuo rezultat na 31:29. Tokom druge i treće četvrtine viđena je rezultatska klackalica, uz blagu kontrolu tempa od strane košarkaša Jute.

Džez je u poslednjoj deonici imao prednost od 102:97, ali je tada usledio furiozan odgovor gostiju. Denver je najpre poveo sa 108:104, a nakon što je domaćin prišao na samo poen zaostatka (108:107), Nagetsi su na krilima sjajnog Džamala Mareja napravili seriju 12:0 i prelomili meč u svoju korist.

Džamal Marej je odigrao izuzetnu poentersku partiju i meč završio sa 36 poena i pet skokova i bio je najbolji na terenu uz Nikolu Jokića.

Srpskog centra nije najbolje služio šut iz igre (7/19), pa se u poslednjem kvartalu prvenstveno posvetio pronalaženju saigrača, iako je i sam u tom periodu dodao sedam poena. Jokić je za tri poena šutirao 2/3, sa linije slobodnih bacanja 1/2, a zabeležio je i po dve ukradene i izgubljene lopte.

Veliku podršku tandemu Nagetsa pružio je Kristijan Braun sa 20 poena i osam skokova. Sa druge strane, u redovima Jute najefikasniji su bili Kejšon Džordž sa 25 poena, četiri skoka i četiri asistencije, te Derin Piterson koji je dodao 20 poena i pet skokova.

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