ANDREJ STOJAKOVIĆ NASTAVIO DOMINACIJU! Nova strašna partija Peđinog sina, zablistao je još jedan Srbin!
- Andrej Stojaković je predvodio Ilinois do ubedljive pobede nad Vestern Kentakijem 116:76, uz 18 poena, osam skokova i četiri asistencije.
- Asim Đulović je u trijumfu Batlera nad Belarmajnom 92:56 ubacio 20 poena, dok je Nikola Kusturica upisao osam poena u pobedi UCLA nad Džordžtaunom.
Mladi srpski košarkaši nastavili su sa dobrim izdanjima u američkoj koledž košarci. Andrej Stojaković, Asim Đulović i Nikola Kusturica radovali su se novim pobedama svojih timova u NCAA ligi, a pritom su ostvarili zapažene uloge na terenu.
Stojaković nastavlja da dominira u dresu Ilinoisa
Ekipa Ilinoisa ostvarila je ubedljivu pobedu protiv Vestern Kentakija rezultatom 116:76, čime je stigla do svog sedmog trijumfa u osam odigranih utakmica ove sezone. Jedan od najistaknutijih pojedinaca u pobedničkom sastavu bio je 21-godišnji Andrej Stojaković.
Sin legendarnog Peđe Stojakovića meč je završio sa 18 poena, osam uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Iz igre je pogodio četiri od devet šuteva, dok je sa linije za slobodna bacanja bio maksimalan (10/10).
Mladi košarkaš tokom čitave sezone igra na izuzetno visokom nivou, a nedavno je privukao veliku pažnju utakmicom na kojoj je ubacio čak 46 poena. Trenutno je na proseku od 24,9 poena, pet skokova i 3,3 asistencije po meču, što ga svrstava među najefikasnije igrače kompletne NCAA lige.
Odlično šutersko izdanje Asima Đulovića
Veoma zapaženu ulogu imao je i srpski reprezentativac Asim Đulović, čiji je Batler bez većih problema savladao Belarmajn sa 92:56.
Đulović je na parketu proveo 27 minuta i za to vreme upisao 20 poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju. Posebno se istakao odličnim procentima šuta, pošto je pogodio četiri od šest pokušaja za dva poena, kao i četiri trojke iz isto toliko pokušaja (4/6).
Ovo je bio već četvrti meč u aktuelnoj sezoni na kojem je mladi košarkaš Batlera uspeo da postigne najmanje 20 poena.
Trijumf UCLA i novo iskustvo za Kusturicu
Pobedu je zabeležio i UCLA, koji je bio bolji od Džordžtauna rezultatom 75:63. Jedan od najtalentovanijih srpskih košarkaša, Nikola Kusturica, nije imao preterano uspešno šutersko veče, ali je dao svoj doprinos timskom uspehu i nastavio da stiče dragoceno iskustvo u svojoj prvoj sezoni u američkoj koledž košarci.
Kusturica je susret okončao sa osam poena (2/7), četiri skoka, dve ukradene lopte, kao i po tri asistencije i izgubljene lopte.
Pobednički sastav je poenterski predvodio Robinson sa 23 poena, pratio ga je Ejden Dejli Džunior sa 14, dok je značajan učinak imao i Egzejvijer Buker sa deset poena, sedam skokova i pet asistencija.
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