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Jedna od najvećih tragedija na sportskim terenima desila se 21. novembra 1920. godine kada se obična fudbalska utakmica u Dablinu pretvorila u masakr koji je zauvek obeležio irsku istoriju.

Hiljade ljudi došle su da gledaju duel Dablina i Tiperarija, a onda su na stadion upali naoružani pripadnici britanskih snaga i počeli da pucaju po publici. Za manje od dva minuta život je izgubilo 14 osoba, dok je između 60 i 100 ljudi ranjeno. Među ubijenima bio je i Majkl Hogan, fudbaler Tiperarija po kojem danas ime nosi jedna od tribina čuvenog Kro Parka.

1/4 Vidi galeriju Masakr na stadionu Kro Park Foto: Brian Lawless / PA Images / Profimedia

Dablin je tog 21. novembra 1920. godine bio grad na ivici eksplozije. Irska se nalazila usred rata za nezavisnost od Velike Britanije, a sukobi između Irske republikanske armije (IRA) i britanskih snaga postajali su sve krvaviji.

Ipak, hiljade ljudi želele su da barem na nekoliko sati zaborave na rat i strah. Na stadionu Kro Park bio je zakazan veliki prijateljski, odnosno izazovni meč između fudbalskih selekcija Dablina i Tiperarija. Očekivalo se da će utakmica biti pravi sportski praznik, a prihod je bio namenjen porodicama republikanskih zatvorenika.

Utakmica je trebalo da počne u 14.45, ali je zbog gužve na ulazima početak pomeren za 15.15. Na tribinama se okupilo gotovo 10.000 ljudi, a prema pojedinim izveštajima, procene o broju prisutnih išle su i do 15.000.

Međutim, ono što se dogodilo nekoliko sati ranije već je pokrenulo spiralu nasilja.

Jutro koje je pokrenulo krvavi obračun

Jutro 21. novembra 1920. obeležila je jedna od najvećih i najkrvavijih operacija IRA tokom rata za irsku nezavisnost. Po nalogu obaveštajnog rukovodstva IRA, koordinisani timovi pripadnika Dablinske brigade, među kojima su bili i članovi čuvenog "Odreda" (The Squad), krenuli su u napade na ljude za koje se verovalo da rade za britansku vojnu obaveštajnu službu.

Na meti su se našli britanski vojni obaveštajci, ali i drugi pojedinci za koje se sumnjalo da sarađuju sa britanskim vlastima. Ipak, kasnija istorijska istraživanja pokazala su da nisu svi ubijeni bili potvrđeni obaveštajci i da je među žrtvama bilo i ljudi čija je uloga ostala sporna.

U koordinisanim napadima ubijeno je 14 ljudi, dok je više osoba ranjeno. Vest o likvidacijama brzo je stigla do britanskih vlasti u Dablinu. Nekoliko sati kasnije, njihove snage stigle su na stadion Kro Park, gde se održavala utakmica Dablina i Tiperarija. Ono što je usledilo pretvorilo je sportski događaj u masakr nad civilima.

Avion nadleteo stadion, a onda je počeo užas

Prema svedočenjima koja navodi zvanična istorija stadiona, avion je nekoliko minuta nakon početka utakmice nadleteo Kro Park, kružio iznad njega i ispalio crvenu signalnu raketu. Ubrzo su stigli kamioni sa pripadnicima Kraljevske irske policije, pomoćnih jedinica i vojske.

Njihov zadatak, prema planu koji je kasnije razmatran, bio je da opkole stadion, zaustave gledaoce i pretraže ih u potrazi za ljudima povezanim sa jutarnjim napadima. Ali ono što je usledilo pretvorilo se u tragediju.

Naoružani pripadnici snaga upali su u prostor stadiona i otvorili vatru. Pucalo se prema publici, a ljudi su u panici pokušavali da pronađu izlaz. Nastao je stampedo, dok su naoružani ljudi blokirali pojedine izlaze. Neki gledaoci pokušavali su da pobegnu preskačući visoke zidove i skačući u susedne sportske terene i dvorišta.

Svedoci su kasnije opisivali prizore vrištanja, trčanja i ljudi koji su pokušavali da pomognu ranjenima. Pojedini su bili pogođeni mecima, drugi su stradali u stampedu, a neki su zadobili teške povrede dok su pokušavali da se domognu bezbednog mesta.

Pucnjava je trajala manje od dva minuta. Kada je prestala, 14 ljudi više nije bilo živo, a između 60 i 100 osoba bilo je povređeno.

Britanske vlasti tvrdile su da su njihove snage bile napadnute i da su uzvratile vatru. Međutim, kasnija istraživanja i svedočenja dovela su u pitanje tu verziju događaja. Istoričari navode da nema uverljivih dokaza da su gledaoci prvi zapucali na policiju i vojnike.

Majkl Hogan pao na terenu – njegovo ime danas nosi čuvena tribina

Među žrtvama bio je i Majkl Hogan, fudbaler Tiperarija i jedini igrač sa terena koji je tog dana izgubio život.

Hogan je pokušavao da se skloni od pucnjave. Dok su igrači tražili spas, on je pogođen dok se kretao prema zaštitnoj ogradi na drugom kraju terena. Njegov saigrač Tom Rajan pokušao je da mu pomogne, ali je i sam ranjen.

Prema svedočenju koje prenosi istorijska arhiva, Hogan je u tim trenucima izgovorio reči: "Isuse, Marijo i Josife! Gotov sam!"

Imao je samo 24 godine.

Njegova smrt ostavila je dubok trag u irskom sportu. Pet godina kasnije, 1925, fudbalski savez GAA odlučio je da jednu od tribina na Kro Parku nazove po njemu. Tako je nastala čuvena Hogan tribina, koja i danas čuva sećanje na igrača ubijenog na terenu.

Među žrtvama su bila i deca. Najmlađi stradali, Džerom O'Liri, imao je samo 10 godina. Vilijam „Peri“ Robinson imao je 11, dok je 14-godišnji Bili Skot takođe izgubio život. Njihova imena ostala su na spisku žrtava masakra koji je šokirao Irsku i svet.

Krvava nedelja nije se završila na stadionu

Užas na Kro Parku bio je samo jedan deo krvavog dana. Te večeri u Dablinskom zamku ubijena su još trojica muškaraca koji su prethodno bili uhapšeni: vođe IRA Dik Maki i Pidар Klensi, kao i civil Konor Klun.

Britanske vlasti tvrdile su da su stradali pokušavajući da pobegnu iz pritvora. Međutim, okolnosti njihove smrti ostale su predmet istorijskih rasprava, a postoje dokazi koji ukazuju na mogućnost da su bili mučeni i ubijeni.

Kada se saberu jutarnje likvidacije, masakr na stadionu i smrti u Dablinskom zamku, 21. novembar 1920. ostao je upamćen kao jedan od najkrvavijih dana irskog rata za nezavisnost.

Tragedija na Kro Parku izazvala je ogorčenje širom sveta i dodatno urušila ugled britanske vlasti u Irskoj. Ono što je trebalo da bude obična utakmica pretvorilo se u simbol stradanja civila i jedan od najmračnijih trenutaka u istoriji irskog sporta.

Više od jednog veka kasnije, Kro Park je jedan od najvažnijih sportskih stadiona u Irskoj. Ali ime Majkla Hogana i sećanje na 14 ljudi koji se tog dana nisu vratili kući ostaju trajni podsetnik da je na tom mestu fudbalska utakmica jednom zauvek prekinuta pucnjavom.