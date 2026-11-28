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Ergin Ataman, selektor košarkaške reprezentacije Turske, ponovo privlači pažnju javnosti van terena. Ovog puta povod je njegova nedavna izjava za francuski list "L'Equipe" o naturalizovanim igračima, koja je u javnosti protumačena kao rasistička.

Nakon što su njegove reči izazvale brojne reakcije, Ataman se oglasio saopštenjem u kojem je pokušao da objasni šta je zapravo mislio i odbacio optužbe francuskog lista.

1/4 Vidi galeriju Ataman na klupi reprezentacije Turske Foto: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ovo je moj odgovor na tekst uglednog francuskog sportskog lista "L'Equipe", koji je objavio moje kritike FIBA pravila o podobnosti igrača za nastup, okarakterisavši ih kao 'rasizam'.

Moja izjava je imala za cilj da skrene pažnju na činjenicu da Tarik Biberović, koji od detinjstva igra u Turskoj, ima turske korene i oseća pripadnost ovoj zemlji, prema važećem statusu podobnosti nije u mogućnosti da predstavlja našu reprezentaciju. Upravo iz tog razloga ukazao sam i na to kako su druge zemlje imale koristi od sličnih pravila o podobnosti u uporedivim okolnostima.

Izraz 'crni igrač', koji sam upotrebio u svojoj izjavi, uobičajen je izraz u našoj košarkaškoj terminologiji i nema rasističku konotaciju. Kao trener koji je tokom svoje 30-godišnje karijere radio sa igračima svih nacionalnosti i jezika i sa njima uvek održavao dobre odnose, želim jasno da istaknem da kategorički odbacujem ovu namernu optužbu lista 'L'Equipe'.

Kao neko ko je oduvek bio ponosan na svoju naciju, ko je i sam povremeno doživljavao rasizam, ali je uvek iskazivao poštovanje prema svim nacijama, nikada ne bih mogao da podržim rasizam niti da iznesem komentar sa takvom namerom.

Ovu izjavu podnosim javnosti na uvid", napisao je Ergin Ataman.

1/12 Vidi galeriju Selektor Turske - Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/FIBAmedia

Šta je prethodilo celoj situaciji?

Ataman već duže vreme insistira na tome da Tarik Biberović nastupa za Tursku kao domaći, a ne kao naturalizovani košarkaš. Ipak, propisi FIBA to za sada ne omogućavaju, što turskom selektoru stvara problem jer u rosteru već ima više naturalizovanih igrača iz SAD.

"Razgovarali smo sa FIBA i nažalost FIBA nam je rekla da će nastaviti da se ponaša u ovoj situaciji na isti način. Nažalost Tarik će nastaviti da ima isti status kao i sada, igraće kao naturalizovani igrač", istakao je turski stručnjak, a potom i dao izjavu koja je podigla prašinu:

"Nedavno smo posetili FIBA zbog ovog problema, ali nažalost neće nam dozvoliti da naturalizujemo Tarika Biberovića. Kada pogledate zemlje kao Španija i Francuska, oni imaju dosta crnih igrača. To me je iznenadilo i zbog toga sam se nadao da će presuditi u našu korist. Tarik je Turčin, on je Turčin od glave do pete. Ali nažalost tako je kako je. Kao Turska, mi svima pomažemo. Niko ne organizuje FIBA omladinska takmičenja, mi se bavimo svim tim događajima. A oni nas nisu podržali u ovakvom pitanju. Naš predsednik se trudio, ali nismo mogli ništa da uradimo."

Zašto za Biberovića nije bilo mesta na Eurobasketu?

Jedno mesto predviđeno za naturalizovanog igrača na Eurobasketu zauzeo je Šejn Larkin, pošto je Ataman procenio da mu je na turniru potrebniji organizator igre nego krilni košarkaš.

Pored Larkina, u selekciji Turske nastupa još nekoliko igrača koji nisu rođeni u toj zemlji:

Džedi Osman - rođen u Ohridu (majka mu je iz Novog Pazara), odrastao i počeo da trenira košarku u Sarajevu.

Omer Jurtseven - rođen u Uzbekistanu.

Erdžan Osmani - Albanac iz Tropoje, prve košarkaške korake napravio u Prizrenu.

Kenan Sipahi - rođen u Prištini.

Adem Bona - Nigerijac rođen u Lagosu.

Uz njih, status naturalizovanih reprezentativaca Turske u ranijem periodu imali su i Skoti Vilbekin i Malahi Flin.

Oštra reakcija Evana Furnijea

Atamanove reči nisu prošle bez odgovora iz Francuske, a javno je reagovao reprezentativac te zemlje Evan Furnije.

"Poslednji turnir na kojem sam igrao za reprezentaciju Francuske bile su Olimpijske igre u Parizu i svi smo rođeni u Francuskoj. Jedino je Frank Nilikina rođen u Belgiji, ali se preselio u Strazbur kada je imao tri godine", poručio je Furnije, a zatim dodao:

"Što uopšte pričamo o tome? Kakve veze boja kože ima sa nacionalnošću? Zar ne možeš da budeš Francuz ako si crnac", ljutito je napisao Furnije.

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