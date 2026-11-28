Poznato je kada će se odigrati odložena utakmica između Zemuna i kragujevačkog Radničkog!
Fudbal
POZNAT JE TERMIN! Evo kada će se odigrati odložena utakmica između Zemuna i kragujevačkog Radničkog
- Duel 17. kola Super lige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca odložen je zbog loših vremenskih uslova i zavejanog terena na stadionu 'Dragan Džajić'.
- Novi termin je ponedeljak u 14 časova, kada bi teren trebalo da bude osposobljen za igru.
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Zbog loših vremenskih uslova i zavejanog terena na stadionu „Dragan Džajić“, današnji duel 17. kola Super lige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca neće biti odigran u predviđenom terminu.
Nekoliko sati kasnije objavljen je i novi termin odigravanja utakmice, kako je potvrđeno iz Radničkog, duel će se igrati u ponedeljak od 14 časova, do kada bi teren trebalo da bude osposobljen za igru.
Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Podsećanja radi, Kragujevčani uoči 17. kola zauzimaju šesto mesto na tabeli sa 23 osvojena boda, dok je Zemun poslednji sa sedam. Ipak, Zemunci su u nedavnom okršaju u Kupu Srbije, odigranom u Ubu, eliminisali Radnički minimalnom pobedom od 1:0.
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