Slušaj vest

Zbog loših vremenskih uslova i zavejanog terena na stadionu „Dragan Džajić“, današnji duel 17. kola Super lige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca neće biti odigran u predviđenom terminu.

Nekoliko sati kasnije objavljen je i novi termin odigravanja utakmice, kako je potvrđeno iz Radničkog, duel će se igrati u ponedeljak od 14 časova, do kada bi teren trebalo da bude osposobljen za igru.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsećanja radi, Kragujevčani uoči 17. kola zauzimaju šesto mesto na tabeli sa 23 osvojena boda, dok je Zemun poslednji sa sedam. Ipak, Zemunci su u nedavnom okršaju u Kupu Srbije, odigranom u Ubu, eliminisali Radnički minimalnom pobedom od 1:0.