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Posle odlaska Izraela Adesanje, koji je javno govorio o lošem rastanku sa klubom, novu buru podigao je hrvatski teškaš Brando Peričić oštrim optužbama na račun bivšeg trenera Judžina Baremena.

Peričić je putem društvenih mreža prozvao nekadašnji tim za laži i pohlepu, dok je samog Baremena nazvao „pohlepnom svinjom“.

1/7 Vidi galeriju Brando Peričić Foto: Printscreen / UFC_Asia

Hrvatski borac je dvoranu napustio još u septembru i tada se činilo da je rastanak protekao u korektnom tonu, ali je sada očigledno da su odnosi u međuvremenu ozbiljno narušeni.

- U pravu si, ovo je je**na situacija, ali nažalost, oni su odlučili da pričaju gluposti i lažu. Ja sam otišao mirno. Još su dobro prošli što sam napravio samo šaljiv snimak, umesto da ih propisno raskrinkam - napisao je Peričić.

Jedan od pratilaca upitao ga je da li je Baremen zahtevao deo bonusa koji je osvojio nakon pobede protiv Šamila Gazijeva.

- Haha, i još mnogo više od toga - odgovorio je hrvatski teškaš