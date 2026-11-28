Slušaj vest

Primopredaja kluba ozvaničena je u petak, kada je dosadašnji vlasnik „Skranton Enterprajzis B.V.“ predao upravljanje pomenutoj Motiejunasovoj kompaniji, koja sada poseduje 45 odsto udela u klubu. Manjinski vlasnički deo pripao je i legendi Huventuda Rikiju Rubiju.

"Huventud Badalona je ušao u novo poglavlje u svojoj istoriji nakon završetka operacije kojom je "Konfluens Vali", kompanija koju su osnovali "Žalgiris grupa" i "Tesonet", kupila klub od "Skranton Enterprajzis B.V." Operacija je dobila odobrenje od Španskog visokog sportskog saveta", piše u objavi kluba iz Badalone.

1/10 Vidi galeriju PARTIZAN RUŠI SVE GRANICE: Crno-beli posle velikog preokreta u paklu Pionira savladali Huventud VIDEO Foto: @starsport

Nova vlasnička struktura izrazila je čvrstu posvećenost očuvanju identiteta Huventuda, jačanju njegovih sportskih ambicija, kao i dugoročnom razvoju kluba, kako na terenu tako i van njega:

"Zadovoljni smo što smo završili ovu transakciju i što imamo priliku da doprinesemo budućnosti jednog od najuglednijih košarkaških klubova u Evropi. Hoventud ima dugu tradiciju, izuzetnu akademiju i značajan potencijal rasta. Vidimo mogućnosti za jačanje poslovnih operacija kluba i stvaranje uslova za kontinuirani rast u narednim godinama", rekao je Paulijus Motiejunas, izvršni direktor Konfluens Valija.