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Đoković je ove godine osvojio samo turnir u Pekingu i tako nastavio impresivan niz od 21 uzastopne sezone sa makar jednim peharom, ali je igrao samo jedno grend slem finale, dok je ostao bez plasmana na Završni masters u Torinu.

Šta takav rasplet donosi pred narednu sezonu, u kojoj će proslaviti 40. rođendan? Nekadašnji britanski teniser Tim Henman smatra da je odgovor jasan i ocenjuje da je Đoković u ovom trenutku bliži kraju karijere nego osvajanju toliko pominjanog 25. grend slema.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković - Šest kraljeva slema Foto: Felice Calabro' / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, FELICE CALABRO'/IPA / Sipa Press / Profimedia, Felice Calabro' / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Prema mišljenju nekada četvrtog tenisera sveta, Novak Đoković više ne može da dođe do 25. grend slema jer su mečevi na tri dobijena seta za njega sada preveliki fizički izazov. On smatra da zbog godina Đoković sve teže parira znatno mlađim rivalima, naročito u dugim i iscrpljujućim duelima.

"Ne verujem da može to da ostvari. Mislim da su glavni razlog za to njegove fizičke mogućnosti. Da se tenis igra iz jednog mesta bez kretanja, da se samo udara loptica, onda bi bez sumnje bio bar jednak ostalima, ako ne i bolji od njih. Na ovom fizičkom nivou, u partijama na tri dobijena seta u sedam mečeva na grend slemovima, mislim da je to pretežak zadatak za njegove godine", rekao je Henman o Đokoviću.