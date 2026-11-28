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Trostruki uzastopni šampion Dejvis kupa teniska reprezentacija Italija plasirala se večeras u finale tog takmičenja, pošto je u polufinalu u Bolonji pobedila Češku 2:1, nakon što su Lorenco Muzeti i Andrea Vavasori u dublu pobedili Jiržija Lehečku i Tomaša Mahača posle tri seta, 3:6, 6:1, 7:6.

U prvom setu dublovi su osvajali gemove na svoje servise sve do osmog gema, kada su Česi napravili brejk za 5:3, što im je bilo dovoljno za osvajanje seta.

Italijanski teniseri su uzvratili u nastavku, napravili su dva brejka i izjednačili.

1/11 Vidi galeriju Finale teniskog turnira u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

U trećem setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Italija dobila 7:4, posle prve meč lopte.

Ranije danas na početku duela, Italija je povela pobedom Lorenca Muzetija protiv Jakuba Menšika 6:3, 6:4.

U drugom meču poen za Češku osvojio je Jirži Lehečka, pobedom prtiv Flavija Kobolija 6:2, 1:6, 6:3.

U subotu u drugom polufinalu od 12 časova igraju Velika Britanija - Španija.

Finale je na programu u nedelju od 15 časova.