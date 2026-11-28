Kadetska reprezentacija Srbije (igrači do 17 godina) plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva u Kataru, gde će joj rival biti selekcija Kine.
Fudbal
CELA SRBIJA JE ČEKALA DA SAZNA OVU INFORMACIJU! Evo kada Orlići igraju protiv Kine za osminu finala Svetskog prvenstva!
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„Orlići“ su grupnu fazu okončali na impresivan način, sa maksimalnih devet bodova i bez primljenog gola.
U grupi L savladali su redom Honduras, Japan i Kolumbiju, čime su suvereno osvojili prvo mesto. Sa druge strane, Kina je do nokaut faze stigla kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija.
Srbija - Honduras Foto: Fss.rs
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Grupni deo završila je sa četiri osvojena boda, nakon remija sa Marokom (2:2), ubedljivog poraza od Španije (0:5) i trijumfa nad Fidžijem rezultatom 8:0.
FIFA je odredila i termin predstojećeg susreta, pa će Srbija i Kina odmeriti snage u utorak od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a.
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