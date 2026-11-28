ĆERKA SAŠE DANILOVIĆA FOTOGRAFIJOM ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE: Svi znaju ko je Olga! A ovo je uradila njena mlađa sestra Sonja
Sonja Danilović gradi odbojkašku karijeru u Americi, ali prati i ono što se događa pod obručima u Beogradu
Slavni košarkaš Predrag Saša Danilović i supruga, novinarka, Svetlana Danilović imaju troje dece. Svi su upoznali teniserku Olgu, koja je nedavno sa golmanom Janom Oblakom postala roditelj.
Sportska javnost u Srbiji upoznaje i sina Vuka, koji je krenuo tatinim stopama pod obručima.
Sonja Danilović trenutno živi u Majamiju, gde studira i trenira odbojku. Prethodno je prošla kroz Partizan, TENT, Srem, Jedinstvo iz Stare Pazove, Omladinac, Maribor.
Deca Saše Danilovića su možda različiti po sportovima kojim se bave, ali ih jedno spaja - ljubav prema Partizanu.
Članovi porodice Danilović često su mogli da se vide na utakmicama ovog kluba, a svoju ljubav prema crno-belima Sonja je potvrdila objavom na Instagramu.
Na storiju je podelila oslikani prizor Grobara u Beogradskoj areni. Uz sliku je označila i poznatog navijača crno-belih koji se predstavlja kao Mare Tatoo, pokazujući da ljubav prema Partizanu nema granica, već se prati i preko Atlantika.