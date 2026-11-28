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Sonja Danilović gradi odbojkašku karijeru u Americi, ali prati i ono što se događa pod obručima u Beogradu

1/4 Vidi galeriju Sonja Danilović Foto: PrintscreenInstagram

Sportska javnost u Srbiji upoznaje i sina Vuka, koji je krenuo tatinim stopama pod obručima.

Sonja Danilović trenutno živi u Majamiju, gde studira i trenira odbojku. Prethodno je prošla kroz Partizan, TENT, Srem, Jedinstvo iz Stare Pazove, Omladinac, Maribor.

Deca Saše Danilovića su možda različiti po sportovima kojim se bave, ali ih jedno spaja - ljubav prema Partizanu.

Članovi porodice Danilović često su mogli da se vide na utakmicama ovog kluba, a svoju ljubav prema crno-belima Sonja je potvrdila objavom na Instagramu.

Foto: Printskrin Instagram

Na storiju je podelila oslikani prizor Grobara u Beogradskoj areni. Uz sliku je označila i poznatog navijača crno-belih koji se predstavlja kao Mare Tatoo, pokazujući da ljubav prema Partizanu nema granica, već se prati i preko Atlantika.