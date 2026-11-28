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''Zbog nepovoljnih vremenskih uslova odlaže se meč 20. kola Prve lige Srbije između RFK Grafičar i FK Proleter 023 koji je trebalo da bude odigran danas, 28. novembra 2026. godine, sa početkom u 13.00 časova. Novi termin odigravanja ovog susreta biće saopšten naknadno.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova odlaže se meč 20. kola Prve lige Srbije između FK Borac 1926 i GFK Dubočica 1923 koji je trebalo da bude odigran danas, 28. novembra 2026. godine, sa početkom u 13.00 časova. Novi termin odigravanja ovog susreta je nedelja 29. novembar 2026. godine, sa početkom u 13.00 časova''.

Ovo su zvanična saopštenja objavljena na zvaničnom sajtu Prve lige Srbije tokom današnjeg dana, pa smo od 13 časova mogli da gledamo samo tri utakmice 20 kola PLS.

Ono što je zanimljivo u celoj priči je što su Ivanjičani uspeli da očiste sneg i da je Javor na svom terenu odigrao meč protiv Spartaka, da u ''Zemunelu'' nije bilo ni traga od snega, ali nije bilo uslova da se odigra meč između Grafičara i Proletera na veštačkoj travi na pomoćnom terenu stadiona ''Rajko Mitić''.

Kako god, Javor Matis je na svom terenu, pod vođstvom novog trenera Nebojše Jandrića savladao Spartak sa ubedljivih 4:0.

Maričić je u 12. minutu doveo Ivanjičane u vođstvo, prednost domaćih je duplirao Mirosavljev u 34. minutu. Radonjić je sredinom drugog poluvremena postigao treći gol za domaće, a trijumf je još ubedljivijim učinio Nikolić svojim pogotkom u 80. minutu - 4:0.

1/6 Vidi galeriju Tuča na meču Dinamo Jug - OFK Vršac Foto: Printscreen / Instagram / 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗿𝗯𝗶𝗷𝗮 🇷🇸

Ni to nije bilo sve, kanonada je nastavljena i samo tri minuta kasnije, kada je ''pukla petarda'', golom ...

Pet golova i u Vršcu, gde je domaći OFK Vršac sa 3:2 savladao ekipu Jedinstva iz Uba.

Gojkov je već u osmom minutu doveo Vrščane u vođsstvo, izjednačio je jokić u 20, ali je tri minuta kasnije Vasiju vratio prednost na stranu domaćeg tima. Do kraja prvog poluvremena je Janjić povisio na 3:1, a u nastavku meča je poraz gostiju u 90. minutu ublažio Paunović, za konačnih 3:2.

OFK Vršac se ovom pobedom učvrstio na četvrtom mestu, sa samo bodom manje od trećeplasiranog Javor-Matisa.

Duel Teleoptika i Smedereva u ''Zemunelu'' nije bio efikasan, mreže su dugo mirovale, ali gosti su na kraju trijumfovali sa 0:1, golom koji je postigao Preradov u 80. minutu.

Smederevci su sada peti na tabeli sa 31 bodom, Teleoptik ostaje na pretposlednjoj poziciji sa samo 17 bodova.

Kurir sport / Sportske.net