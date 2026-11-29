Utakmica između Crvene zvezde i Novog Pazara počinje u 15.30, uz direktan prenos na Arena Sport premium 1.
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ZVEZDA NA TEŠKOM GOSTOVANJU! Novi Pazar dočekuje aktuelnog šampiona Srbije!
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Fudbaleri Crvene zvezde gostuju ekipi Novog Pazara u utakmici 17. kola Superlige Srbije, koja je na programu od 15.30 časova.
Crveno-beli žele da nastave pobednički niz i osvoje nova tri boda u borbi za vrh tabele, ali ih očekuje neugodno gostovanje na stadionu kraj Jošanice, gde domaćin tradicionalno pruža snažan otpor favoritima.
Foto galerija iz Genta Foto: Kurir Sport
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Novi Pazar će pokušati da pred svojim navijačima iznenadi aktuelnog šampiona i dođe do velikog rezultata, dok Zvezda u ovaj duel ulazi sa jasnim ciljem - da opravda ulogu favorita i izbegne eventualni kiks.
Utakmica počinje u 15.30, uz direktan prenos na televiziji Arena Sport premium 1.
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