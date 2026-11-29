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Atraktivna teniserka trenutno uživa na Maldivima, a fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama uspela je da privuče ogromnu pažnju.

Ipak, ovoga puta nije sve bilo u egzotičnim plažama, tirkiznom moru i izazovnim izdanjima. Potapova se pohvalila i ozbiljnim ulovom, a sudeći po fotografijama, dan proveden na otvorenom moru bio je i te kako uspešan!

1/5 Vidi galeriju Anastasija Potapova Foto: PrintscreenInstagram

Na nekoliko fotografija pozirala je sa krupnim ribama koje je uspela da ulovi, a uz objavu je kratko poručila:

„Veliki ribolovni dan bio je uspešan“. Očigledno je da joj, osim teniskog reketa, odlično leži i pecaroški štap!

Naravno, njeni pratioci nisu mogli da ne primete još jedan detalj. Potapova je i tokom odmora pokazala zavidnu figuru, a fotografije u kupaćim kostimima samo su dodatno raspalile maštu njenih fanova. Zategnuto telo, izvajana linija i egzotična kulisa učinili su da njene objave privuku pažnju i onih koje tenis možda i ne zanima previše.

1/6 Vidi galeriju Potapova Anastasija Foto: PrintscreenInstagram/anapotapovaa

Podsetimo, Potapova ima 25 godina, a od početka 2026. godine predstavlja Austriju. Sezonu je završila na 28. mestu WTA liste, ali je zbog fizičkih problema odlučila da ranije završi takmičarsku godinu, uz najavu povratka na teren 2027.

Do tada, čini se, nema nameru da miruje. Ako je suditi po fotografijama sa Maldiva, odmor joj i te kako prija, a u pecanju je već pokazala da ume da bude veoma uspešna!