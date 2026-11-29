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Vozač Aprilije Marko Beceki startovaće sa pol-pozicije u predstojećoj trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Valensije, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Sa drugog mesta startovaće aktuelni šampion Mark Markes iz Dukatija, koji je bio sporiji za 0,463 sekundi. Osmostruki svetski šampion "kraljevske" klase će u nedelju voziti poslednju trku u karijeri, nakon što je u petak objavio da se povlači.

1/12 Vidi galeriju Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Treći u kvalifikacijama bo je vozač Trekhausa Raul Fernandes sa 0,589 sekundi zaostatka.

Vozač Gresinija Aleks Markes startovaće kao četvrti, Horhe Martin iz Aprilije kao peti, a Fabio Di Đanantonio iz VR46 počeće trku sa šestog mesta.

U sklopu trkačkog vikenda od 15 časova vozi se sprint, a trka za Veliku nagradu Valensije na programu je u nedelju od 14 časova.