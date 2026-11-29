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Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje novi duel sa Italijom, a pred gostovanje u Beogradu kapiten Azura Đampaolo Riči prisetio se jednog od najbolnijih poraza Orlova u novijoj istoriji.

Italijani u nedelju od 19 časova gostuju Srbiji u dvorani „Aleksandar Nikolić“, a njihov kapiten nije krio da ga povratak u Beograd podseća na 4. jul 2021. godine, kada je Italija upravo u "Pioniru" savladala Srbiju i izborila plasman na Olimpijske igre u Tokiju.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Riči je istakao da ta pobeda i danas ima posebno mesto u italijanskoj košarci, jer je dodatno učvrstila zajedništvo ekipe i stvorila prijateljstva koja traju godinama.

Sada se Italijani vraćaju na isto mesto, ali ih čeka novi izazov protiv Orlova, koji će pred domaćom publikom pokušati da im se revanširaju i naprave važan korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine.

- Ponovo su pozvali mnogo igrača, koje će priključiti ekipi u odnosu na utakmicu protiv Litvanije. To znači da i oni pridaju veliki značaj ovoj utakmici, što je sasvim razumljivo. Igraćemo u dvorani koja u nama budi predivne uspomene. Ko može da zaboravi ono veče 4. jula 2021. godine - rekao je Riči.

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