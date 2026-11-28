Nemanja Nedović bi mogao da potpiše za Aris iz Soluna, koji ga vidi kao pojačanje za narednu sezonu.
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MEDIJI TVRDE: Potpisuje Nemanja Nedović?
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Nemanja Nedović mogao bi karijeru da nastavi u Grčkoj, pošto je solunski Aris ozbiljno zainteresovan za angažovanje srpskog košarkaša, prenosi "Sport 24".
Nedović je nedavno bio na radaru Makabija iz Tel Aviva, ali od tog transfera nije bilo ništa, pa je iskusni bek ostao u potrazi za novim klubom.
Nemanja Nedović u dresu Monaka Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Petar Aleksić
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Aris, koji sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, vidi u srpskom košarkašu veliko pojačanje, ali je posao za sada daleko od realizacije.
Nedović je prethodne sezone nastupao za Monako, dok je u Grčkoj već igrao za Panatinaikos. Ukoliko dođe do transfera, u Solunu bi ga sačekao i srpski reprezentativac Stefan Jović.
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