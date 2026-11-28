Austrijanac Štefan Embaher pobednik je takmičenja u ski skokovima u okviru Svetskog kupa održanog u finskoj Ruki.
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SPEKTAKL U RUKI: Embaher odleteo do drugog ovosezonskog slavlja
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On je do drugog ovosezonskog slavlja stigao skokovima od 145 i 143 metra, što mu je donelo 304,8 bodova.
Švajcarac Sandro Husvirt bio je drugi sa 297,9 bodova, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popeo Norvežanin Marijus Lindvik sa 295 bodova.
Embaher je vodeći u generalnom plasmanu sa 245 bodova, sledi ga Austrijanac Rafael Cimerman sa 172, dok je treći Norvežanin Kristofer Eriksen Sundal sa 163 osvojena boda.
(Beta)
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