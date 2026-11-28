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Fudbaleri Palmeirasa osvojili su Kopa Libertadores, pošto su u finalu savladali argentinski Estudijantes rezultatom 1:0 i tako četvrti put u istoriji postali prvaci Južne Amerike.

Veliko finale odigrano je na stadionu "Sentenario" u Montevideu pred oko 60.000 gledalaca, a junak brazilskog tima bio je Paragvajac Ramon Sosa, koji je postigao jedini pogodak na utakmici u 52. minutu.

Estudijantes je pokušavao da dođe do izjednačenja, a najbolje prilike u nastavku propustili su Kariljo i Palasios, pa je Palmeiras uspeo da sačuva minimalnu prednost i podigne trofej.

Ovaj trijumf ima i posebnu simboliku, pošto su se isti rivali na istom stadionu sastali u odlučujućoj utakmici finala 1968. godine, kada je Estudijantes slavio sa 2:0. Ovoga puta Brazilci su se revanširali za taj poraz.

Nastavljena je i dominacija brazilskih klubova u Južnoj Americi, pošto su stigli do osme uzastopne titule u Kopa Libertadores. Brazil sada ima ukupno 26 trofeja, dok je Argentina ostala na 25.

Palmeiras je osvajanjem kontinentalne krune obezbedio i plasman na naredni Interkontinentalni kup, kao i na Svetsko klupsko prvenstvo 2029. godine.

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