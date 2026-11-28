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Fudbaleri Alavesa napravili su veliko iznenađenje i savladali Real Madrid na "Santijago Bernabeuu" rezultatom 2:1, u utakmici 14. kola španske LaLige.

Gosti su šokirali "kraljevski klub" golovima Tonija Martinesa u 22. i Anhela Pereza u 61. minutu, dok je jedini pogodak za Real postigao Kilijan Mbape u 69. minutu.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alaves je do prednosti stigao nakon velike greške Hujsena, koju je Martines iskoristio, zaobišao Kurtou i zatresao mrežu. Ništa bolje nije prošla odbrana domaćih ni kod drugog gola, kada je Perez iskoristio asistenciju Marijana Dijasa i duplirao prednost.

Real je uspeo da smanji zaostatak preko Mbapea, koji je levom nogom savladao golmana gostiju, ali nije imao snage za potpuni preokret.

Dodatni udarac za Madriđane usledio je u 88. minutu, kada je Džud Belingem dobio drugi žuti karton zbog simuliranja penala, nakon što je sudija posle gledanja VAR snimka procenio da je pokušao da iznudi najstrožu kaznu.

Ekipa Žozea Murinja tako je doživela bolan poraz i ostala na trećem mestu sa 33 boda, jednim manje od Atletika i tri manje od vodeće Barselone, koja ima utakmicu manje.

Alaves je ovim trijumfom stigao do 19 bodova i trenutno zauzima osmu poziciju na tabeli.

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