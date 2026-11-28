Ubedljiva pobeda Intera nad Đenovom rezultatom 4:0 donela je nova tri boda i smanjila razliku za vodećim Lacijem.
13. kolo
SERIJA A! Inter razbio Đenovu!
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Inter je demonstrirao silu protiv Đenove i stigao do ubedljivog trijumfa od 4:0 na svom terenu, u okviru 13. kola Serije A.
Ekipa Kristijana Kivua od početka je kontrolisala dešavanja na terenu, a pitanje pobednika praktično je rešila već u prvom poluvremenu.
Inter je rutinski priveo meč kraju i upisao novu pobedu. Sada je na drugom mestu na tabeli sa 32 boda, tri manje od vodećeg Lacija.
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