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Mančester junajted nastavlja da tone sve dublje, a debakl protiv Brentforda (4:0) na Old Trafordu doneo je još jedan negativan rekord za slavnog engleskog velikana.

"Crveni đavoli" su doživeli novi težak udarac, a način na koji su primili golove dodatno je produbio krizu koja potresa klub.

Naime, Mančester junajted postao je prvi tim u istoriji Premijer lige koji je na sedam uzastopnih poluvremena primio najmanje dva gola. Neverovatan niz počeo je porazom od Čelsija (2:0), nastavljen je remijem sa Aston Vilom (4:4), a zatim i debaklom protiv Liverpula (4:0).

Posebno poražavajuće zvuči podatak da nijedna ekipa u istoriji Premijer lige pre Junajteda nije primila najmanje dva gola u šest uzastopnih poluvremena, a ekipa sa Old Traforda uspela je da ode i korak dalje.

Tako je Junajted u jednom danu postavio negativan rekord, a potom ga i dodatno pogoršao.

Situacija na tabeli takođe je alarmantna. Mančester junajted trenutno zauzima pretposlednje mesto sa svega osam osvojenih bodova, a priliku da prekine crni niz imaće u sredu, kada gostuje Njukaslu.

Nekadašnji gigant engleskog fudbala nalazi se u ozbiljnoj krizi, a navijači sve teže mogu da prepoznaju ekipu koja je godinama dominirala na Ostrvu.

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