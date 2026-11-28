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"Ne izgleda dobro kada izgubite 4:0, pa opet 4:0. Ostaćemo ujedinjeni i moramo da se držimo zajedno kako bismo pokušali da popravimo stvari i napredujemo. Nema šta da se kaže, nema opravdanja", rekao je Poketino.

"Bili smo svesni da nas čeka ovakva situacija kada smo došli, a sada je samo pitanje vremena", dodao je on.

Navijači Mančester junajteda zviždali su i ranije napuštali stadion nakon što je prva utakmica Poketina na domaćem terenu kao glavnog trenera završena porazom od Brentforda sa 4:0 u Premijer ligi.

Mančester junajted Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Ovo je bio drugi uzastopni poraz od 4:0 za Poketina u njegove prve dve ligaške utakmice na klupi, nakon što je prošle nedelje doživeo težak poraz od Liverpula.

To znači da Junajted završava vikend i dalje u zoni ispadanja, a do kraja kola mogao bi da padne i na poslednje mesto na tabeli.

Šest poraza iz 12 utakmica, uz samo jednu pobedu u Premijer ligi sa osam bodova, jedinim više od Kristal Palasa, koji igra u nedelju.

(Beta)