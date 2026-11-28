Na utakmici Partizana i Radničkog, trener Stanojević se okliznuo i pao, ali je tim ipak zabeležio važnu pobedu od 1:0.
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Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u 17. kolu Superlige Srbije i upisali važna tri boda u Humskoj.
Jedini pogodak na utakmici postigao je Nikola Čumić, koji je tako doneo trijumf crno-belima.
Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Meč je obeležio i jedan nesvakidašnji trenutak pored aut-linije. Trener Partizana Aleksandar Stanojević se tokom utakmice okliznuo i pao, što je privuklo pažnju prisutnih na stadionu.
Pogledajte taj trenutak!
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