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Trener Partizana Aleksandar Stanojević ponovo je podigao prašinu izjavom nakon pobede nad Radničkim iz Niša (1:0), ali je posebnu pažnju privuklo njegovo obraćanje o narednoj utakmici crno-belih protiv Teleoptika u Kupu Srbije.

Strateg crno-belih smatra da je situacija u kojoj Partizan igra protiv svoje filijale na sopstvenom stadionu anomalija srpskog fudbala, a usput je uputio i zanimljivu poruku o odnosima među klubovima.

Partizan je protiv Nišlija stigao do važnih bodova, ali igra crno-belih ponovo nije bila na željenom nivou. Stanojević je govorio o strahu od greške, nedostatku samopouzdanja i pritisku koji osećaju njegovi fudbaleri, a potom se osvrnuo na ono što njegov tim očekuje u narednim danima.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Ja ne razmišljam o sledećoj polusezoni. Ko da je za dve godine. Nama je najvažnija sledeća utakmica protiv Teleoptika, što je anomalija u srpskom fudbalu i nešto što nije normalno. Igramo protiv svoje filijale u Kupu. Imate primer u drugim sportovima, 44 pobede zaredom pa niko ništa ne priča. Imate u našoj ligi klubove koji međusobno gaje dobre odnose i ostvaruju milion transfera pa to niko ništa ne spominje - rekao je Stanojević.

Trener Partizana posebno je istakao da mu smeta što se uopšte postavlja pitanje zbog čega se utakmica protiv Teleoptika igra na stadionu u Humskoj, objašnjavajući da za to postoji praktičan razlog.

- Nama se postavlja pitanje zašto na našem stadionu igramo protiv Teleoptika. Morate da znate da su oni igrali ovde od početka sezone, tamo kod njih nema dovoljno mesta za gostujuće navijače. Već nam stavljate omču oko vrata, a imate neke klubove koji igraju međusobno kako igraju, da ne pričam o drugim sportovima gde neki klubovi imaju 44 pobede zaredom. To je anomalija srpskog fudbala. Niko me do sada nije shvatao ozbiljno, samo se prelazilo preko toga - poručio je trener crno-belih.

Ipak, Stanojević je naglasio da za njegovu ekipu nema prostora za opuštanje, jer je posle duela sa Teleoptikom očekuje izuzetno važan prvenstveni okršaj u Kragujevcu.

- Važna je utakmica protiv Teleoptika, a posle toga životno važna u Kragujevcu - zaključio je Stanojević.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

Pre nego što se okrene tom susretu, strateg Partizana moraće da pronađe način da ekipi vrati sigurnost i samopouzdanje, pošto je i nakon minimalne pobede nad Radničkim priznao da u timu postoji veliki strah od greške.

- Pobeda jedino što može da pomogne u ovom trenutku. Mislim da smo igrali korektno prvo poluvreme, ne onako kako smo igrali ranije neke mečeve kod kuće. Protivnik nije stvarao šanse, što je mnogo važno za nas. Oni igraju agresivno, nismo nimalo prijatni, dok je kod nas veliki strah od greške, a mi se borimo za goli život. Falilo nam je još malo energije u drugom poluvremenu - rekao je Stanojević.

On je potom istakao da ekipi nedostaju karakter i pobednički mentalitet, uz napomenu da pojedini fudbaleri moraju da pruže i više od maksimuma.

- Kažem, taj strah, karakter i pobednički mentalitet su nedostajali kod pojedinih igrača. Ovde je svaki sekund važan i borimo se da izađemo iz svega. Trebalo bi da se igra i više nego na maksimumu - dodao je trener Partizana.

Stanojević je priznao i da još uvek upoznaje ekipu, zbog čega pravi veliki broj rotacija.

- Neke igrače upoznajem i dalje. Nije lako. Moramo kroz utakmice da se upoznajemo.

Na kraju je govorio i o sopstvenoj nervozi, ističući da želi da unese mir u ekipu, iako mu to trenutno ne polazi uvek za rukom.

- Ja bi trebalo da donesem mir, ali ja sam nemiran dosta (smeh) i možda im dajem nervozu, ali zato da bi bili takmičarskije nastrojeni. Kad pobeđujete više utakmica za redom, onda slavite i kad igrate dobro. A mi i kad igramo dobro, nekad ne pobedimo - zaključio je Stanojević.

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