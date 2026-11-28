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Golove za Atletiko postigli su Alehandro Grimaldo iz penala u petom minutu, Li Kang In u sedmom i Hulijan Alverez u 41. minutu.

Strelci za Elče bili su Martim Neto u 27. minutu i Buba Sangare u 48. minutu.

Atletiko je sada preuzeo drugo mesto na tabeli španskog prvenstva sa 34 boda, vodeća Barselona ima 36 i utakmicu manje, a Real ima 33 i meč manje.

U sledećem kolu, Atletiko će dočekati Betis, a prethodno će u sredu gostovati Barseloni u unapred odigranom meču 23. kola.

Elče je na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli sa 11 bodova i u narednom kolu gostovaće Osasuni.

(Tanjug)