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Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u Humskoj, u utakmici 17. kola Superlige Srbije, i tako napravili pomak na prvenstvenoj tabeli.

Crno-beli su do važna tri boda stigli zahvaljujući Nikoli Čumiću, koji je postigao jedini pogodak na utakmici, dok je velike zasluge za trijumf imao i golman Marko Milošević sa nekoliko odličnih intervencija.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ovim trijumfom Partizan je stigao do ukupno 20 bodova i popeo se na deveto mesto na tabeli, čime je preskočio lučansku Mladost, koja sada ima 18 poena. Ipak, crno-beli su i dalje daleko od pozicija koje vode u plej-of.

Ispred njih se nalazi Novi Pazar sa 22 boda, dok Radnik iz Surdulice i Radnički 1923 imaju po 23. Poslednju poziciju koja vodi u plej-of trenutno drže Kragujevčani.

Na vrhu tabele nalazi se Crvena zvezda sa čak 46 bodova, osam više od drugoplasirane Vojvodine, koja je sakupila 38. Treće mesto zauzima Železničar sa 35 bodova.

U nastavku slede IMT sa 29, Čukarički sa 28, Radnički 1923 i Radnik sa po 23, a potom Novi Pazar i Partizan.





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Na drugom kraju tabele situacija je takođe veoma zanimljiva. Mačva ima 13 bodova, OFK Beograd i Radnički iz Niša po 11, dok je poslednjeplasirani Zemun sakupio svega sedam bodova.

Partizan je tako pobedom nad Nišlijama napravio korak napred, ali ga čeka još dosta posla ukoliko želi da se domogne mesta u plej-ofu.

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