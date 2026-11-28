Fudbaleri Ipsviča i Aston Vile odigrali su nerešeno 2:2, u utakmici 12. kola Premijer lige.
Fudbal
VILA PROSULA POBEDU: Dva puta imala prednost, ali je Ipsvič odbio da se preda
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Aston Vila je povela u 16. minutu pogotkom Alisona, ali je samo dva minuta kasnije izjednačenje domaćem timu doneo Emerson.
Za novo vođstvo Aston Vile pogodio je Žoao Gomes u 26. minutu, a konačan rezultat postavio je Lif Dejvis u 56. minutu.
Aston Vila je 11. na tabeli Premijer lige sa 15 bodova, dok je Ipsvič na 15. poziciji sa tri boda manje.
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