Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u utakmici 17. kola Superlige Srbije. Junak crno-belih bio je Nikola Čumić, koji je postigao jedini gol na utakmici u prvom poluvremenu.

Sa druge strane, strateg Nišlija Nikola Drinčić smatra da njegov tim nije zaslužio poraz, ističući da su njegovi igrači odigrali veoma dobru utakmicu.

- Sigurno je da je Partizan kvalitetna ekipa. Mi smo odigrali jednu sjajnu utakmicu, nismo zaslužili da izgubimo. Čestitam momcima, a i Partizanu. Ostaje još jedno kolo da završimo polusezonu i da nastavimo u dobrom tempu - poručio je Nikola Drinčić odmah nakon završetka susreta.