Posle poraza od Partizana, Drinčić je čestitao igračima i naglasio da su odigrali sjajnu utakmicu.
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DRINČIĆ SE OGLASIO POSLE PORAZA OD PARTIZANA: "Nismo zaslužili da izgubimo!"
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Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u utakmici 17. kola Superlige Srbije. Junak crno-belih bio je Nikola Čumić, koji je postigao jedini gol na utakmici u prvom poluvremenu.
Sa druge strane, strateg Nišlija Nikola Drinčić smatra da njegov tim nije zaslužio poraz, ističući da su njegovi igrači odigrali veoma dobru utakmicu.
Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Sigurno je da je Partizan kvalitetna ekipa. Mi smo odigrali jednu sjajnu utakmicu, nismo zaslužili da izgubimo. Čestitam momcima, a i Partizanu. Ostaje još jedno kolo da završimo polusezonu i da nastavimo u dobrom tempu - poručio je Nikola Drinčić odmah nakon završetka susreta.
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