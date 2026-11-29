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FK Crvena zvezda ima čak fudbalera na Svetskom prvenstvu za kadete U17 koje se igra u Dohi. Međutim, ta kolonija bi mogla uskoro da bude proširena za još dvojicu igrača.



Pod budnim okom skauting službe kluba sa Marakane i tehničkog direktora Marka Marina su Tadija Samardžić, fudbaler nemačke Arminije iz Bilefelda i Endrju Marić, član Čukaričkog.

Tadija Samardžić u dresu Srbije Foto: FOTO: FSS

Zvezdina akademija



Poslednjih deset godina Zvezdina fudbalska akademija okuplja sve ono najbolje što ima u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, a skauting su ljudi iz Ljutice Bogdana 1A proširili na Bugarsku, Rumuniju, ali i srpsku dijasporu širom zapadne Evrope.



Tadija Samardžić je mlađi rođeni brat Lazara Samardžića, srpskog reprezentativca i člana Atalante. Poznato je da cela porodica navija za Crvenu zvezdu, o čemu je u više navrata pričao Lazar, pa su emocije faktor na koje sigurno računaju na Marakani.

1/6 Vidi galeriju Tadija Samardžić Foto: FSS Nikola Plavšić

Dva lepa gola na SP

Tadija Samardžić igra za Arminiju iz Bilefelda, a pažnju na sebe skrenuo je sa dva lepa gola za Srbiju protiv Hondurasa na SP u Kataru. Rođen je 3. avgusta 2009. u Berlinu, u Nemačkoj, igra na mestu napadača, visok je 183 cm.

Igra za Arminiju i to za selekciju U19, a u Bilefeld je stigao tokom leta 2026, nakon nekoliko godina provedenih u akademiji berlinske Herte. Problem za Crvenu zvezdu može biti činjenica da Tadiju Samardžića prate i skauti klubova iz Nemačke.

Endrju Marić u dresu reprezentacije Srbije Foto: FSS Nikola Plavšić

Biser iz Čukaričkog



Endrju Marić, mladi defanzivac Čukaričkog drugi je tinejdžer kojeg prate sa Marakane. U kadetskoj reprezentaciji Srbije na SP u Kataru ovaj mladić igra u paru sa Zvezdinim igračem Strahinjom Baucalom i njih dvojica deluju kao granitni bedem selekcije.

Voleli bi crveno-beli da ih upare u svom klubu i kao takve uvedu u prvi tim. Nešto slično uradili su na Marakani sa Veljkom Milosavljevićem, danas članom Bornmuta i Strahinjom Gudeljom, trenutno prvim mladim štoperom kluba.

Endrju Marić u dresu Srbije na SP za kadete u Kataru Foto: FSS Nikola Plavšić

Otac Srbin, majka iz Obale Slonovače



Ipak, Čukarički se pita za sve. Endrju Marić rođen je 20. avgusta 2010. u Beogradu, od oca Srbina i majke iz Obale Slonovače. Igra levom nogom, visok je 185 cm i prilično snažan. Debitovao je za prvi tim Čukaričkog sa 16 godina, dva meseca i osam dana, čime je postao drugi najmlađi debitant u istoriji kluba sa Banovog brda.

Da podsetimo, Crvena zvezda je selekciji Srbije podarila sedmoricu igrača, trojica igraju za Crnu Goru, a jedan za Kinu. Dres Orlića u Kataru nose - Savo Radanović, Dragan Anokić, Ognjen Matanović, Matej Strika, Strahinja Baucal, Filip Đurić i Andrej Sibinović. Za Crnu Goru igraju - Danilo Koljčević (golman), Luka Vušurović i Vesko Cukić. Dres Kine nosi Van Sjang.