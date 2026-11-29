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Pobedom na gostovanju protiv Elčea rezultatom 3:2 u subotu, fudbaleri Atletiko Madrida postavili su novi klupski rekord, ali ih već u sredu očekuje duel sa Barselonom.

Madriđani su po prvi put u svojoj istoriji uspeli da povežu šest uzastopnih trijumfa na gostujućim terenima. Ekipa je u tom periodu osvojila 21 od moguća 24 boda, a jedini poraz doživela je 5. septembra u Bilbau rezultatom 3:0.

Ipak, pred Čolom Simeoneom i njegovim izabranicima sada je najteže gostovanje. Atletiko u sredu od 21.30 časova igra protiv Barselone, u utakmici koja je pomerena zbog održavanja Superkupa Španije u februaru.

1/8 Vidi galeriju Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Biće to njihov drugi međusobni duel u razmaku od manje od mesec dana, s obzirom na to da je Barselona 8. novembra slavila u Madridu rezultatom 2:1.

Loša vest za Dijega Simeonea pred ovaj susret jeste suspenzija Marka Pubilja, koji je na subotnjem meču zaradio peti žuti karton.

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