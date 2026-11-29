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Minhenski Bajern ove sezone prate brojni problemi - od zdravstvenih poteškoća trenera Vensana Kompanija i situacije sa Džamalom Musijalom, pa sve do dugačkog spiska povređenih prvotimaca.

Van stroja su već Hari Kejn, Majkl Olise, Ismael Saibari, Serž Gnabri i Manuel Nojer...

1/5 Vidi galeriju Hari Kejn Foto: Philippe Ruiz / Xinhua News / Profimedia, Pressefoto ULMER / Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcel Engelbrecht / AFP / Profimedia

Nakon utakmice protiv HSV-a lista izostanaka postala je duža za još jedno ime - Konrada Lajmera.

Austrijski desni bek je na tom meču doživeo dislokaciju kosti zgloba desne noge, zbog čega će morati na operaciju. Prema prvim procenama, fudbaler koji je u aktuelnoj sezoni upisao 16 nastupa odsustvovaće sa terena najmanje tri meseca.

Usled veoma nepovoljne kadrovske situacije, aktuelni šampion Nemačke će tokom zime morati da potraži pojačanja na tržištu kako bi ostao konkurentan u borbi za trofeje u Bundesligi i Ligi šampiona.

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