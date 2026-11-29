VINISIJUS NA METI KRITIKA! Novi poraz Reala, novi udarac za Brazilca - brojke mu nikako ne idu u prilog!
Nakon novog poraza Real Madrida, u centru pažnje ponovo se našao Vinisijus Žunior. Brazilski fudbaler i dalje ne uspeva da pronađe pravu formu, a njegov povratak među startere poklopio se sa novim neuspehom ekipe.
Iako je u Ligi šampiona protiv PSV-a uspeo da prekine golgeterski post, Vinisijusovo mučenje u domaćem prvenstvu se nastavlja. Svoj prvi i zasad jedini pogodak u La Ligi postigao je još krajem avgusta u pobedi nad Real Sosijedadom.
Pored toga, statistika pokazuje da je Real Madrid bez njega u prvoj postavi vezao čak šest prvenstvenih trijumfa. Pre sinoćnjeg meča, Brazilac je poslednji put bio starter u La Ligi još 20. septembra, kada je Real u derbiju izgubio od Atletika rezultatom 1:2.
Od tog susreta usledila je serija od šest pobeda u kojima Vinisijus nije počinjao utakmice, a redom su padali Viljareal, Sevilja, Barselona, Rasing, Valensija i Selta.
Navijači ogorčeni, Murinjo stao u odbranu
Sinoćnjim povratkom u startnu postavu stigao je i novi poraz Reala, nakon čega se Vinisijus ponovo našao na udaru navijača. Znajući da će se Brazilac suočiti sa osudama javnosti i tribina, Žoze Murinjo je na konferenciji za medije još jednom stao u njegovu odbranu.
Ipak, ovosezonski učinak od svega dva gola i tri asistencije svakako ostavlja dovoljno prostora za kritike.
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