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Prošlo je tačno sedam godina otkako je Unaj Emeri dobio otkaz u Arsenalu, a španski stručnjak danas ispisuje istoriju sa Aston Vilom i uskoro će postati jedan od najplaćenijih trenera na svetu.

Pre tačno sedam godina, 28. novembra 2019, Arsenal je poražen od Ajntrahta iz Frankfurta, a samo dan nakon te utakmice Emeri više nije bio menadžer „tobdžija“.

Ipak, taj trenutak ga nije zaustavio, već je nastavio da gradi svoj put i niže istorijske uspehe sa Viljarealom i Aston Vilom.

Osvojio je Ligu Evrope najpre 2021. godine sa Viljarealom, a zatim i ove godine sa Aston Vilom, koju je ujedno vratio i u Ligu šampiona.

1/4 Vidi galeriju Unaj Emeri Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, EPA/Peter Powell, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Novi ugovor do leta 2031. godine

Prema poslednjim informacijama, Emeri će za ove uspehe biti nagrađen novim ugovorom uz značajnu povišicu na čak 15.000.000 evra.

Saradnja će biti potpisana sve do leta 2031. godine, što jasno pokazuje da Aston Vila ima najviše ambicije, ali i da Španac uopšte ne razmišlja o odlasku.

Preporod ekipe od 16. mesta do trofeja

Podsetimo, Emeri je na klupu Aston Vile seo krajem oktobra 2022. godine umesto Stivena Džerarda, u trenutku kada je tim zauzimao 16. poziciju na tabeli.

Ne samo da je uspeo da preporodi ekipu, već je već u svojoj prvoj sezoni stigao do sedmog mesta i obezbedio povratak u UEFA takmičenja.

Nakon toga je usledio povratak u Ligu šampiona, a potom i trofej Lige Evrope, čime je ovaj velikan zahvaljujući njemu ponovo vraćen tamo gde mu je i mesto.

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