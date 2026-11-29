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Crno-beli su na stadionu u Humskoj pobedili Nišlije u okviru 17. kola Super lige Srbije.

Rezultat na kraju utakmice je bio 1:0, a iako je njegov tim upisao tri pobeda, Aleksandar Stanojević nije bio zadovoljan. Pomenuo je crveni alarm koji je i dalje upaljen i poručio je da nije siguran da li njegovi igrači zaista shvataju kakva je situacija u klubu od kojeg se očekuje da se bori za titulu, a ne da posle 17 kola zauzima deveto mesto.

Međutim, posebno je burno bilo nakon toga.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Stanojević je odgovarao na pitanja novinara, a prvo je pomenuo činjenicu da će Partizan biti gost Teleoptiku u utakmici Kupa Srbije na stadionu u Humskoj.

"Tenzija je. Ja ne razmišljam o sledećoj polusezoni. Nama je život sledeća utakmica u Kupu. Pogotovo što je anomalija u srpskom fudbalu da igramo protiv Teleoptika. To je stvarno nešto nenormalno, da igramo utakmicu protiv svoje filijale u Kupu. Okej, pravno je regularno, ali ovo nije normalna utakmica. Nije dobro ni za nas, ni za Teleoptik. Ima toliko anomalija u srpskom fudbalu, 100 puta sam pričao i ranije i to se sad dešava. Ne znam da li se negde u svetu dešava da igrate protiv svoje filijale", rekao je Stanojević i dodao:

A, nakon toga, podsetio je i na "drugi sport" i niz "neke ekipe".

"Imate u drugim sportovima, neke ekipe imaju 44 pobede zaredom pa niko ništa ne priča. Imate neke naše ekipe u Super ligi koje imaju dobre odnose, mnogo transfera između dva kluba i niko ne spominje to. I onda se postavlja pitanje što igramo ovde protiv Teleoptika. Teleoptik je sve utakmice igrao na početku, prvenstveno. Ne može da se igra na Teleoptiku, jer nema dovoljan broj mesta za gostujuće navijače. Već nam stavljate omču oko vrata. Naravno da nije dobra utakmica da igramo sa Teleoptikom, to je anomalija i nadam se da će se nešto promeniti", poručio je trener crno-belih.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Na koji niz je mislio Stanojević?

Nema potvrde na šta je ciljao Stanojević, međutim niz od 44 pobede jedne ekipe nad drugom je nešto što se ne sreće često.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, konferencija posle utakmice Partizan - Radnički Niš Foto: Printscreen

Javnosti u Srbiji je poznato da je košarkaški klub Crvena zvezda imao 44 vezana trijumfa protiv FMP-a. Pomenuti niz je završen pre nešto manje od dva meseca, a zanimljivo je da se to dogodilo na rođendan Partizana, 4. oktobra.

Ekipa iz Železnika je posle 15 godina pobedila crveno-bele, a uradila je to na domaćem terenu rezultatom 90:89.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

Predstavljalo je to veliko iznenađenje, posebno zbog činjenice da je srpski evroligaš imao nestvarnu dominaciju u međusobnim susretima.

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