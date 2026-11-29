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Utakmica na stadionu "Santjago Bernabeu" je završena rezultatom 1:2 i tako je prekinuta serija Reala od 10 uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.

Žoze Murinjo je posle utakmice bio ljut na glavnog sudiju Sota Gradu.

"Mislim da ovaj sudija voli da pokazuje svoju moć, da je fenomen. Nije mi se svideo njegov rad, ali utakmicu nismo izgubili zbog sudije, nego zbog sebe", rekao je Murinjo i dodao:

"Pre dve sezone isključio je Mbapea, prošle Vinisijusa, a ove Belingema. Sledeće godine biće to Kurtoa".

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na taj način je Portugalac komentarisao situaciju iz završnice utakmice.

Neobičan crveni karton Belingema

Grado je prvo dosudio penal za Real Madrid, ali je nakon poziva iz VAR sobe gledao snimak i promenio svoju odluku. Ali, ne samo da je poništio jedanaesterac, on je odlučio da pored toga pokaže žuti karton Džudu Belingemu zbog simuliranja i pokušaja da iznudi penal. Bio je to drugi žuti karton za Engleza.

Uprkos svom nezadovoljstvu trener Reala ističe da je na njemu odgovornost za poraz.

"Izgubili smo zbog mene, ja sam šef", rekao je Portugalac i potom čestitao Alavesu, ali i dodao da je taj tim imao sreće jer je sudija bio popustljiv prema "krađi" vremena i prekidima igre.

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