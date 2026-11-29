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Utakmica Novog Pazara protiv Crvene zvezde u 17. kolu Super lige, trebalo bi da počne u 15.30 časova.

Međutim, deluje da je početak možda i doveden u pitanje zbog objave domaćina.

Naime, FK Novi Pazar se obratio svojim navijačima i od njih zatražio pomoć u čišćenju snega.

"APEL NAVIJAČIMA!

Zbog snega koji je prekrio Gradski stadion, potrebna nam je pomoć u čišćenju kako bi se stvorili uslovi za odigravanje današnje utakmice protiv Crvene zvezde.

Pozivamo sve navijače da dođu na stadion do 12:30 i pomognu da teren bude spreman za utakmicu koja počinje u 15:30.

Danas nam je potrebna vaša pomoć. Svi zajedno za Novi Pazar!", poruka je kluba.

Lalatović ima san

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović je rekao da veruje da njegova ekipa može do dobrog rezultata.

"Apsolutno verujem u svoj tim. Mi nemamo šta da izgubimo protiv Crvene zvezde. To sam rekao igračima i kada smo ostvarili prvu pobedu u istoriji Novog Pazara na Marakani. Cela Srbija očekuje da mi ne pobedimo. Ako pobedite, vi ste heroji, ako izgubite, u Srbiji je normalno da Crvena zvezda pobeđuje svakoga. Tako treba da razmišljamo i u nedelju. Nema razloga da se bojimo Crvene zvezde. Vidim da pišu da igraju kao Barselona i zaista tako izgledaju u ovom trenutku, ali nismo ni mi mačji kašalj", rekao je Nenad Lalatović i dodao:

1/10 Vidi galeriju Nenad Lalatović na klupi Novog Pazara Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Sanjao sam trofej, pa sam ga dosanjao. Sanjao sam da kao trener Novog Pazara pobedim na Marakani, pa sam uspeo u tome. Sada sanjam da pred punim tribinama u Novom Pazaru pobedimo ovu moćnu Crvenu zvezdu. Niko ne može da nam zabrani da sanjamo. Daćemo ne 100, nego 200 odsto svojih mogućnosti. Niko na terenu nije poginuo, pa nećemo ni mi. Momci, igrajte hrabro, odvažno, snažno, igrajte za Novi Pazar, za navijače i za ovaj grad. Ako je Crvena zvezda bolja, neka pobedi, to je očekivano. Ako mi pobedimo, očekujem veliko slavlje, da se ceo grad zapali posle utakmice".

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