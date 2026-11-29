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Košarkaši Srbije u nedelju od 19 časova dočekuju Italiju u kvalifikacijama za Mundobasket, a pred meč protiv rivala koji nam je tradicionalno jedan od najtežih izazova, kladionice su objavile kvote koje su sve iznenadile.

"Orlovi" su apsolutni favoriti protiv "azura" i Italiji se skoro pa ne daju nikakve šanse da slavi u ovom meču. Kvota na Srbiju iznosi 1,10, a na Italiju je šest! Dakle - Srbija ima ogromne šanse za trijumf, a da li će četa Dušana Alimpijevića opravdati ulogu favorita, ostaje da se vidi.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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