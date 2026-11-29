Kladionice su objavile kvote za ovaj susret i prema njima - "orlovi" su apsolutni favoriti, a "azuri" skoro da nemaju nikakve šanse za trijumf!
Kvota
AU, ŠTA JE OVO - PODATAK PRED MEČ SRBIJE I ITALIJE KOJI ĆE VAS IZNENADITI! Da li ste očekivali ovako nešto uoči jedne od najvažnijih utakmica "orlova"?!
- Srbija u nedelju od 19 časova dočekuje Italiju u kvalifikacijama za Mundobasket, a kladionice daju veliku prednost 'orlovima'.
- Kvota na pobedu Srbije je 1,10, dok je na Italiju šest, pa su 'azuri' prema procenama gotovo bez šanse za trijumf.
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Košarkaši Srbije u nedelju od 19 časova dočekuju Italiju u kvalifikacijama za Mundobasket, a pred meč protiv rivala koji nam je tradicionalno jedan od najtežih izazova, kladionice su objavile kvote koje su sve iznenadile.
"Orlovi" su apsolutni favoriti protiv "azura" i Italiji se skoro pa ne daju nikakve šanse da slavi u ovom meču. Kvota na Srbiju iznosi 1,10, a na Italiju je šest! Dakle - Srbija ima ogromne šanse za trijumf, a da li će četa Dušana Alimpijevića opravdati ulogu favorita, ostaje da se vidi.
Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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