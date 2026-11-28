Fudbaleri Frozinonea pobedili su na svom terenu Parmu 3:0, u utakmici 13. kola Serije A.
Fudbal
ČUDO U SERIJI A: Bobček sam uništio Parmu, het-trik za pamćenje
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Sva tri gola postigao je Tomaš Bobček, u 55. minutu, 61. i 79. minutu.
Frozinone je prekinuo niz od dva poraza i posle sedme pobede ima 23 boda na šestom mestu na tabeli.
Parma je pretrpela treći uzastopni poraz, ukupno deveti u ligi i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa osam bodova.
U sledećem kolu Frozinone će dočekati Inter, a Parma će igrati na gostujućem terenu protiv Milana.
(Beta)
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