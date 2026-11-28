Atktuelni šampion vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je najbrži na trećem treningu uoči kvalifikacija za trku Formule 1 za Veliku nagradu Katara.
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Antoneli, koji je bio najbrži i u petak na prva dva treninga, ostvario je rezultat od 1:22,400 minuta.
Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Džordž Rasel sa 0,249 sekundi, a treći je bio Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,510 sekundi zaostatka.
Njegov timski kolega Isak Hadžar bio je četvrti, peto mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, a iza njega bili su vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri.
Vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad bio je osmi, Luis Hamilton iz Ferarija deveti, a 10. mesto zauzeo je Lijam Loson iz Rejsing Bulsa.
Kvalifikacije su na programu večeras od 19 časova, a pretposlednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Katara vozi se u nedelju od 17 časova.
(Beta)
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