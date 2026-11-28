PARTIZAN - RADNIČKI NIŠ: Crno-beli moraju da pokažu ko je gazda u Humskoj! POZNATI SASTAVI
Fudbaleri Partizana i Radničkog iz Niša igraju meč 17. kola Superlige Srbije.
Sastavi
PARTIZAN: Milošević – Đurđević, Simić, Milić, Jurčević – Baba, Miladinović – Sek, Vukotić, Čumić – Že.
RADNIČKI: Kostić - Veličković, Mijailović, Vitas, Zečević, Vidović – Kanute, Krajišnik, Milosavljević, Izderić - Jovanović.
Partizan nema pravo na kiks
Partizan i Radnički iz Niša odmeriće snage u novom izazovu u Superligi Srbije, a crno-bele očekuje duel u kojem neće biti prostora za opuštanje. Beograđani pred svojim navijačima žele da opravdaju ulogu domaćina i dođu do važnih bodova, dok će Nišlije pokušati da prirede iznenađenje i pokvare planove crno-belima.
Ovakvi dueli često nose posebnu draž, jer Radnički u Beograd ne dolazi sa namerom da se unapred preda. Partizan će morati da preuzme inicijativu, nametne svoj ritam i pronađe put do protivničke mreže, dok će gosti svoju šansu tražiti kroz čvrstu igru i brze napade.
Sve je spremno za zanimljiv superligaški okršaj, a navijači Partizana očekuju da njihov tim osvoji nova tri boda. Utakmica je na programu od 18.30 časova.