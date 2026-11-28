Fudbaleri Čukaričkog pobedili su na svom terenu Mladost sa 3:1, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.
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PREOKRET I SPEKTAKL NA BANOVOM BRDU: Čukarički razbio Mladost, Radonjić overio pobedu
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Ekipa sa Banovog brda je zabeležila osmu pobedu u domaćem šampionatu i peta je na tabeli sa 28 bodova, dok je Mladost deveta sa deset bodova manje.
Sambu Sisoko je doveo Čukarički u vođstvo u 29. minutu, a izjednačio je Džon Mari u 56. minutu. Pobedu domaćem timu su u nastavku doneli golovima Ismael Maiga u 70. i Nemanja Radonjić u prvom minutu nadoknade.
Fudbaleri Čukaričkog će u narednom kolu Super lige Srbije gostovati OFK Beogradu, dok će Mladost dočekati Zemun.
(Beta)
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