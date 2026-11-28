SELEKTOR PRESEKAO: Alimpijević odabrao 12 igrača za Italiju
U odnosu na prethodni meč, Alimpijević je napravio nekoliko promena, a u sastavu će se naći i značajan broj košarkaša sa evroligaškim iskustvom.
Spoljnu liniju „orlova“ predvodiće Vasilije Micić i Aleksa Avramović, dok će na bekovskim i krilnim pozicijama selektor moći da računa na Marka Gudurića, Ognjena Dobrića i Vanju Marinkovića.
Veliku snagu pod košem doneće Filip Petrušev, Alen Smailagić i Uroš Plavšić, a spisak od 12 košarkaša kompletiraju iskusni Vladimir Lučić, Dejan Davidovac, Nemanja Dangubić i Nikola Tanasković.
Sastav Srbije za meč protiv Italije: Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Vladimir Lučić, Dejan Davidovac, Nemanja Dangubić, Alen Smailagić, Nikola Tanasković, Uroš Plavšić i Filip Petrušev.