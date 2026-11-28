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Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 15.30 časova Novom Pazaru u meču 17. kola Superlige Srbije.

"To je ekipa koja igra direktno, dugim loptama, jer imaju napadača koji je visok preko dva metra. Fokusirani smo na to i, kao što sam već rekao, imamo plan kako da se branimo, a kada imamo loptu i kako da igramo svoju igru", rekao je Rijera, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da će napraviti nekoliko rotacija posle remija protiv Genta 1:1, istakavši da želi spremne igrače.

"Trenutno sam fokusiran i istovremeno zabrinut za fizički oporavak igrača, jer smo stigli sinoć. Danas smo trenirali nešto kasnije, pošto sam želeo da im jutro bude slobodno kako bi mogli malo duže da spavaju. Sada nas ponovo očekuje putovanje od četiri sata do Novog Pazara. Zato sam trenutno zabrinut zbog toga. Ako sutra budu sveži, nemam nikakvih nedoumica oko načina na koji ćemo igrati. Imamo plan, već smo ga uvežbali, znamo kako ćemo igrati i ko će igrati. Dakle, za sada nema nikakvih nedoumica. Sada je na igračima da vidimo koliko će biti sveži", izjavio je trener Crvene zvezde.

Trener Zvezde Albert Rijera na konferenciji za medije posle meča Lige konferencija Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Rijera je dodao da "crveno-beli" modaju da budu dominatni bez obzira na to u kom stanju bude bio teren u Novom Pazaru.

"Nikada ne donosim odluke samo na osnovu toga da li će teren biti loš zbog snega, da li je veštački ili prirodni. Od igrača zavisi da li će se osećati prijatnije da igraju kraćim ili nešto dužim pasovima. Ne menjamo stil i koncept igre samo zbog terena. To je nešto što nije u našim rukama i ne brinem o stvarima koje ne mogu da kontrolišem. Fokusiran sam samo na ono što mogu da kontrolišem, a to je plan i pružanje svih informacija igračima kako bi bili sigurni šta treba da rade sa loptom i bez nje", poručio je Rijera.

Trener Crvene zvezde je rekao da u sastavu ekipe za utakmicu sa Novim Pazarom neće biti Mihailo Ristić, koji je zbog povrede završio polusezonu.

"Danas smo dobili potvrdu onoga što sam mogao da primetim na poslednjoj utakmici, da se nije osećao prijatno na terenu. Odmah po povratku iz Belgije odradili smo magnetnu rezonancu. Uradio je magnetnu rezonancu i potvrđeno je da ima povredu, pa će odsustvovati verovatno oko tri ili četiri nedelje. U pitanju je povreda mišića. Sada je jasno i zašto se nije osećao dobro tokom utakmice i zašto sam odlučio da ga zamenim", rekao je Rijera.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige sa 46 bodova, dok je Novi Pazar na osmom mestu sa 22.

(Tanjug)