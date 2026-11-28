Pobedili Torino na strani.
13. kolo
NE DAJU VRH SERIJE A! Lacio ponovo slavio!
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Do važnog trijumfa stigli su zahvaljujući golovima Olivera Provstgarda i Gustava Isaksena u prvom poluvremenu.
Gosti su poveli u 42. minutu, kada je Provstgard posle kornera bio najviši u skoku i preciznim udarcem glavom zatresao mrežu domaćina.
Samo dva minuta kasnije Lacio je udvostručio prednost prednost, Isaksen je dobio odličnu loptu iza odbrane Torina, našao se u kaznenom prostoru i pogodio donji levi ugao za 2:0.
U nastavku je Torino uspeo da se vrati u meč, Adams je u 62. minutu iskoristio korner, nadvisio odbranu Lacija i preciznim udarcem glavom smanjio na 2:1.
Domaćin je nakon toga pokušao da dođe do izjednačenja, ali je Lacio uspeo da sačuva prednost.
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