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Novak Đoković nikada nije krio koliko mu znače Srbija i srpski narod, a jedan od trenutaka koji se posebno pamti dogodio se u novembru 2023. godine u španskoj Malagi, tokom završnog turnira Dejvis kupa.

Tada je najbolji teniser sveta, zajedno sa srpskom reprezentacijom, privukao veliku pažnju javnosti zbog poteza koji je odjeknuo širom regiona.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Naime, prilikom izlaska srpskih tenisera na teren pred duel sa Velikom Britanijom, sa razglasa se začula pesma "Veseli se, srpski rode", koju izvodi Danica Crnogorčević. Novak Đoković i njegovi saigrači izašli su na teren uz zvuke ove numere, dok se u dvorani vijorila srpska zastava.

Posebnu pažnju privukli su stihovi pesme koji pominju Prizren i Rumiju, zbog čega su usledile brojne reakcije u pojedinim medijima i javnosti u regionu. Organizatori Dejvis kupa prethodno su uklonili snimak prvog izvođenja pesme sa svojih društvenih mreža, ali je numera ponovo puštena prilikom predstavljanja srpskog tima.

Đoković se tada našao u centru pažnje, a čitav događaj ponovo je otvorio pitanje njegovog javnog odnosa prema nacionalnom identitetu i podršci srpskom narodu. Ipak, važno je naglasiti da Novak tom prilikom nije dao posebnu izjavu o pesmi, niti je javno komentarisao reakcije koje su usledile.

Podsećanja radi, samo nekoliko meseci ranije, na Rolan Garosu u Parizu, Đoković je posle pobede ispisao poruku "Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju!", a potom objasnio da ga kao Srbina duboko pogađa ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i da oseća potrebu da pruži podršku svom narodu.

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