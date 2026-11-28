NOVAK NIKADA NIJE OKRENUO LEĐA! Đoković pokazao koliko voli Srbiju i stao je uz svoj narod u borbi za slobodu!
Novak Đoković nikada nije krio koliko mu znače Srbija i srpski narod, a jedan od trenutaka koji se posebno pamti dogodio se u novembru 2023. godine u španskoj Malagi, tokom završnog turnira Dejvis kupa.
Tada je najbolji teniser sveta, zajedno sa srpskom reprezentacijom, privukao veliku pažnju javnosti zbog poteza koji je odjeknuo širom regiona.
Naime, prilikom izlaska srpskih tenisera na teren pred duel sa Velikom Britanijom, sa razglasa se začula pesma "Veseli se, srpski rode", koju izvodi Danica Crnogorčević. Novak Đoković i njegovi saigrači izašli su na teren uz zvuke ove numere, dok se u dvorani vijorila srpska zastava.
Posebnu pažnju privukli su stihovi pesme koji pominju Prizren i Rumiju, zbog čega su usledile brojne reakcije u pojedinim medijima i javnosti u regionu. Organizatori Dejvis kupa prethodno su uklonili snimak prvog izvođenja pesme sa svojih društvenih mreža, ali je numera ponovo puštena prilikom predstavljanja srpskog tima.
Đoković se tada našao u centru pažnje, a čitav događaj ponovo je otvorio pitanje njegovog javnog odnosa prema nacionalnom identitetu i podršci srpskom narodu. Ipak, važno je naglasiti da Novak tom prilikom nije dao posebnu izjavu o pesmi, niti je javno komentarisao reakcije koje su usledile.
Podsećanja radi, samo nekoliko meseci ranije, na Rolan Garosu u Parizu, Đoković je posle pobede ispisao poruku "Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju!", a potom objasnio da ga kao Srbina duboko pogađa ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i da oseća potrebu da pruži podršku svom narodu.
BONUS VIDEO: