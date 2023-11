"NAJVIŠE IH BOLI AKO SRBIJA OSVOJI DEJVIS KUP!" Eksperti oštro zbog napada na Novaka i "SPORNU" pesmu: NEKA PUŠTAJU ONI ŠTA HOĆE

Zašto su burne reakcije domaće i svetske javnosti na pesmu? Kome smeta Novakov uspeh i šta on izaziva kod publike? Kakve su šanse naše reprezentacije u nastavku Dejvis kupa?

Na ova pitanja odgovorili su gosti emisije Usijanje, Dejan Kojić, teniski trener, Dejan Anđus, novinar, i Aleksandar Gajović, književnik i publicista.

Gajović je najpre naveo da se iza ovog napada ne krije sam problem u pesmi, već je nešto drugo u pitanju.

- Ja moram da priznam da ja ne vidim ništa sporno. Oni ako vide, mislim da je to apsolutno njihova stvar. Prelepa, setna pesma, ne vidim šta je tu sporno, zaista. Šta je to njih povredilo? Tekst pesme? Tekst pesme je tekst pesme. Jedna divna pesma pevačice Crnogorčević. Mislim da se iza ovoga nešto drugo krije, a to je da niko u svetu sporta ne bi voleo da Srbije osvoji Grend slem, odnosno u ovog puta i Dejvis kup. To je ono što njih najviše boli. Najviše ih boli to što je Novak Đoković ne samo najbolji teniser sveta svih vremena, već sam danas negde pročitao jednu rečenicu Borisa Bekera koji kaže da je Novak Đoković jedan od najboljih sportista svih vremena sveta. Sportista, ne tenisera, uporedivši ga i sa košarkašem i sa nekim drugim velikanima sporta. I u tom smislu ja mislim da se samo to krije - rekao je Gajović i dodao:

- Mislim da pokušavaju na ovaj način da dekoncentrišu i eventualno uznemire naš Dejvis kup tim kako bi u narednom meču kako bi Finci pobedili. Vrlo je interesantna još jedna stvar, a to je što Srbija nikada nije slično reagovala kada su u pitanju oni koji je sada kritikuju zbog ovog. Mi nikada nismo osporili neka izlaze sa kojom god hoće pesmom. Koliko puta smo svedoci bili da pre svega fudbaleri hrvatske reprezentacije slušaju Tomsona, koji znamo šta je i koja je njegova muzika i kakvi su njegovi tekstovi. Ali nama to apsolutno ne smeta. Mi na taj način pokazujemo i svoju veličinu.

Anđus se složio sa izjavom Gajovića i potom se osvrnuo na same kritike koje su upućene Novaku i organizatorima Dejvis kupa.

- Apsolutno delim ovo mišljenje na osnovu ovoga izrečenog. Prvo, imena analitičara i kritičara su vrlo zanimljivi i vrlo poznata. Pogotovo Ljubu Filipovića sam gledao bezbroj puta na jednoj televiziji gde je on redovan gost. Gde su se nadali da će Milo Đukanović da pobedi. To je ta cetinjska ekipa koja je sada istorijski izgubljena, zato što je Crna Gora, što je što bi se reklo ponovo u srpskim rukama. Odnosno u rukama stranaka koje su pro-srpski orijentisane, ujedno i pro-crnogorski, a ne anti-srpski pro-crnogorski, kao što je bio Milov režim. I raspoloženje tog biračkog tela je tako da tu više promene nema za narednih 50 godina - rekao je Anđus i dodao:

- U tom kontekstu Ljubo Filipović nastupa prema Novaku, jer Novak Đoković je imao nekoliko amplituda političkih, što nije za zamerati, nije jedini i pod kapom nebeskom, ima pravo. Sada zanimljivo je, on kad je bio blizak demokratskoj stranci, Novak Đoković i njegov otac, ni tada nije bio prihvaćen u tim zapadnim krugovima. Dakle, kada je bila ta vlast koja, kako bismo rekli, je apsolutno prozapadna. Kada je u pitanju ova vlast, ona ima opet dvostruku zamerku, od strane opozicije i protivnika. Zameraju i što je prozapadna, a zameraju i što je nacionalistička. Tako da čovek ne zna zapravo šta zameraju sadašnje vlasti. A samim tim i Novaku Đokoviću.

- I od Ljube Filipovića je zato zamera jer u toj pesmi se spominju stihovi "od Rumije do Prizrena", itd. Što je njima aluzija na veliku Srbiju koja zahvata teritoriju i srpske Cane Gore i srpskog Kosova i Metohije. Novak Đoković simbolično odabrao tu pesmu iz više razloga. Prvo što je najbolji srpski sportista svih ramena. Onda, on je poreklom Srbin iz Crne Gore, dakle tamo sa Kosova, to su Srbi iz Crne Gore u toj oblasti. I voli Crnu goru i ženio se simbolično na Svetom Stefanu. Tako da oni voli tu da ga dosta često provociraju na tom pitanju da li on Srbin ili Crnogorac - istakao je Anđus.

Takođe se osvrnuo i na druge "analitičare" i njihove kritike.

- Imate bosanskog analitičara, zato što Novaka Đokovića voli Republiku Srpsku koja sebe doživljava da nije u Bosni, nego da je deo srpskih zemalja. I isto važi i za Kosovo i Metohiju, gde Novak Đoković je obavezan i po Ustavu da podržava nešto tako, zato što je Kosovo i Metohija tako integralni po našem Ustavu deo Srbije i naša pokrajina. Prema tome, to sve kad saberete, dobi ćete zašto je napad na Novaka Đokovića sa ovih hostova.

Kojić se osvrnuo na sam meč i englesku publiku.

- Mislim da Englezi pojma nemaju šta ta pesma govori, niti šta ta pesma znači našem narodu. Svakako, Davis kup je takmičenje koje je svetskog reprezentativnog formata, nažalost, oskrnavljeno i sad se igra u jednom mestu, Dakle u Španiji, gde je bivši igrač Barselone Gerard Pike uzeo to pod svoje. Oni su napravili nešto da se to igra tu par dana i totalno obesmislili celu priču Dejvis kupa čija je poenta bila da se igra u zemlji domaćina. Ako smo mi sada domaćini, igra se ovde, sledeću ideš, gostuješ - rekao je Kojić i dodao:

- Ti navijači koji dolaze na Dejvis kup, oni apsolutno nemaju pojma o bilo kojoj pesmi Srbije. Oni dođu da se zabavljaju, da piju pivo i da uživaju i da gledaju dobar tenis. Naravno, deo Dejvis kupa je u glavnom publika koja je nekako više bučnija i naklonjenija svojim igračima u odnosu na ATP turnire i Grend slemove, gde to nije baš tako izraženo. Ali to je sasvim legitimno i normalno.

Podsetimo, pre svih javili su se Albanci sa Kosova i Metohije, koji su ga optužili da "hoće da anektira Kosovo", ali tu nije bio kraj.

"Sramota za Dejvis kup! Pustiti nacionalističku pesmu koja poziva na srpsku aneksaciju Crne Gore i Kosova!", napisao je crnogorski analitičar Ljubomir Filipović.

I politikolog iz Bosne i Hercegovine Jasmin Mujanović kritikovao je zadužene za društvene mreže i PR sektor Dejvis kupa. "Zaista je neverovatno da niko u PR timu Dejvis kupa nije dva puta proverio tekst pesme uz koji je Đoković ušao - poznati simpatizer krajnje desnice - to je jedna od najozloglašenijih savremenih srpskih nacionalističkih himni, koja izričito promoviše aneksiranje Kosova i Crne Gore", napisao je Mujanović, koga na društvenoj mreži "X" prati skoro 60 hiljada pratilaca.

Takođe, oglasila se i austrijska političarka Kati Šneberger, porukom da je "neverovatno da ultranacionalistička pesma koja zove aneksaciju Crne Gore i Kosova bude puštana na završnici Dejvis kupa". Uz taj komentar, ona je sa svojih 24 hiljada pratilaca podelila i komentar: "Odvratno".

Pesma "Veseli se srpski rode", koju izvodi Danica Crnogorčević, česta je na Novakovim proslavama velikih uspeha, poput osvajanja grend slem trofeja. Đoković je neretko peva okružen saradnicima, prijateljima i porodicom, a pevana je i minulog leta, kada je Novak dočekan posle osvajanja US Opena zajedno sa košarkašima koji su nastupili u finalu Mundobasketa.

