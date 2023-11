Niz kritika usmerenih ka Novaku Đokoviću i Dejvis kup organizatorima ne jenjava, a povod su pesme uz koju srpski tim ulazi na teren. Izbor pesme "Veseli se srpski rode" pratio je talas osuda, posebno prema najboljem teniseru sveta.

Novak Đoković, zajedno sa članovima Dejvis kup reprezentacije Srbije, suočava se s napetostima kako na terenu, tako i van njega. Nakon konfrontacija s navijačima u Parizu i Torinu, sukob se preselio i u Malagu, gde su britanski navijači izazvali tenisku zvezdu.

Tokom meča, Novak je gestikulacijom pokazao nezadovoljstvo prema bučnim britanskim pristalicama, a čak im je i slao poljupce kao odgovor na njihove neprikladne povike.

foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Napetost je kulminirala nakon Đokovićevog trijumfa nad Kameronom Norijem, kada je tokom intervjua eksplodirao, suočavajući se sa nizom pitanja. Britanski navijači su uporno pokušavali da ga spreče u odgovaranju, ali su na kraju morali priznati da su se suprotstavili najboljem na svetu i platili cenu za to.

Dejan Kojić, teniski trener, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o ovom nedavnom događaju. On je tom prilikom i iskritikovao najboljeg tenisera sveta.

- Engleski navijači su došli da iznose svoje impresije, stavove pozitivne ili negativne. Platili su kartu, to je sasvim legitimno, smeju da vređaju. Smatram da Novak u poslednje vreme mnogo reaguje na te stvari. Čudi me jer ima 36 i po godina, trebalo bi, naprotiv, da je zreli, mudriji, da je taktičniji, a ne da pada u vatru i da im tako lako odgovara - rekao je Kojić i dodao:

01:25 NOVAK SA 36 GODINA TREBA DA JE ZRELIJI I MUDRIJI, A NE DA PADA U VATRU! Kojić oštro: Ako se neko pali, oni ga još više...

- Treba da ste sa 36 i po godina zreliji, ipak ste vi primer nekoj deci koja gleda to. Ja sam smatram da treba cela reprezentacija da se ponaša u tom smislu zrelije. Jer ipak mi treba to da pokažemo i kad osvojimo taj Dejvis kup. Da budemo ipak gospoda, jer je tenis gospodski sport, vi nikad nećete videti ranije Nadala, Federera ili nekoga da tako reaguje na te ispade publike. Ali znate, kako se kaže, ako se neko "pali", oni ga još više konstantno na svakom turniru... , ne postoji turnir u svetu gde Novak Đoković nije na meti non stop.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:20 MOŽE LI NOVAK SLEDEĆE GODINE DA PRESKOČI FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA? Brajovć: Moguće da će disati za vratom i Konorsu!