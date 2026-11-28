Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, nakon pobede nad Radničkim, ističe zabrinutost zbog igre tima i svesti igrača o trenutnoj situaciji.
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Fudbaleri Partizana savladali su Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u 17. kolu Superlige Srbije.
Nakon trijumfa u Humskoj, javnosti se obratio trener crno-belih Aleksandar Stanojević:
Partizan - Radnički Niš Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Promenljiva utakmica. Od dobrog, do lošeh izdanja. Pretili su iz prekida, dok smo mi u drugom delu bili preplašeni. Alarm nije prigušen, Partizan na ovoj poziciji, ne znam da li igrači to razumeju - rekao je Stanojević.
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