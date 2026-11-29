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Čukarički je pobedio Mladost na Banovom Brdu i tako produžio niz bez poraza u svim takmičenjima na osam utakmica.

Rezultat meča odigranog u okviru 17. kola Super lige Srbije bio je 3:1.

Utakmicu je, definitivno, obeležio i pogodak Nemanje Radonjića na svojoj trećoj utakmici otkako se vratio u Čukarički.

Radonjić je ušao u igru u 68. minutu umesto Lazara Markovića, a u 92. minutu je potvrdio pobedi svog tima na njemu karakterističan način. Jednim potezom u kaznenom prostoru je Izbacio iz igre dva protivnička igrača i potom poslao loptu u mrežu.

Pogledajte gol Nemanje Radonjića:

Dugo čekani gol

Pre utakmice protiv Mladosti Nemanja Radonjić nije bio strelac na zvaničnoj utakmici još od 20. septembra i utakmice protiv Partizana na stadionu u Humskoj. Meč odigran u ovkiru Super lige Srbije završen je pobedom Crvene zvezde, a rezultat je bio 1:2.

Bio je strelac i u pripremnoj utakmici u januaru ove godine protiv Manhajma, a onda je upao u probleme, za koje je, prema onome što se zna, sam kriv.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, zbog problema sa disciplinom, Radonjić je praktično izbačen iz Crvene zvezde.

Najpre nije bio u sastavu na utakmicama, a onda je i napustio klub nakon što mu je krajem juna istekao ugovor. Za Čukarički je potpisao u oktobru, odigrao je devet minuta protiv IMT-a 1. novembra i 18 minuta protiv Radničkog iz Niša 7. novembra, a na trećoj utakmici je postigao gol.

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